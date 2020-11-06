نجل حسنين هيكل عن فترة حكم الإخوان: "ربنا ما يرجع الأيام دي"

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:29 ص
أحمد هيكل
أحمد هيكل
كـسـاب أحـمـد
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قال أحمد هيكل، نجل المفكر محمد حسنين هيكل، ورجل الاعمال، إنه كان يشاهد والده يوميًا ما يقرب من ساعة ونصف، لافتَا إلى أن كان قريبًا جدًا من والده، وتأثر بوفاته. 

وأشار "هيكل" خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن والد توفى في فبراير 2016، وكان من المفترض أن يزور مشروعه "مسطرد لتكرير البترول"، ولكن للأسف حدث له التهاب رئوي، معقبًا: "للأسف القدر لعب دوره، وماشفش المشروع". 

وأشار إلى أن تحدث مع والده حول المشروع، قائلًا: "أنفقت 300 مليون دولار في هذا المشروع، وحاسس إني ورطت الشركاء، هعمل جمعية عمومية وهفض المشروع"، فرد عليه والده قائلًا: "أعمل اللي أنت عايزه، بس البلد هتعمل الصح في الآخر"، لافتًا إلى أن فترة حكم الإخوان شهدت تعنت كبير في الامضاء على الورق الخاص بالمشروع.

وتابع: "ربنا يا يرجعها أيام على البلد، أو على هذا المشروع "، لافتَا إلى أن هذا المشروع يعد أكبر مشروع ينفذه القطاع الخاص في أفريقيا بقيمة وصل لـ4.4 مليار دولار.

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع اللجنة الجغرافية لمنطقة مسطرد البترولية بحضور رؤساء هيئة البترول والشركات البترولية العاملة بالمنطقة.

اكد الملا أهمية الاستمرار في رفع كفاءة المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد في اطار برنامج متكامل لرفع كفاءة كافة المناطق البترولية علي مستوي الجمهورية للاستمرار بالظهور بشكل حضاري يليق بقطاع البترول، كما اكد أهمية منطقة مسطرد البترولية كمنطقة استراتيجية ينبغي الحفاظ علي مقوماتها ودعم منظومة التشغيل الآمن والسلامة داخل منشآتها مع الحرص علي غرس مفاهيم السلامة والحفاظ علي المكان كثقافة لدي العاملين.

ووجه الملا خلال الاجتماع بمراجعة المهام والاختصاصات والمسئوليات المتعلقة بالمناطق الجغرافية البترولية لتواكب المتغيرات الحديثة واستخدام احدث التكنولوجيات في مجال التأمين والسلامة الامر الذي يحقق منظومة عمل متكاملة لكل منطقة.

واكد الملا التزام قطاع البترول بدوره في عمليات التنمية المجتمعية للمناطق المحيطة بمشروعاته والمساهمة في اعمال تطويرها مواكبة لجهود الدولة في هذا المجال.

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