نجل حسنين هيكل: "أنا فحرت في الصخر عشان مشروع مسطرد لتكرير البترول"

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 05:16 ص
أحمد هيكل
أحمد هيكل
كـسـاب أحـمـد
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قال أحمد هيكل، نجل المفكر محمد حسنين هيكل، ورجل الاعمال، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي أنقذ مصر من أزمة اقتصادية كبيرة خاصة مع أزمة كورونا، لافتًا إلى أن الأزمة أثرت على السياحة، وتحويلات لمصريين من الخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، وبالتالي هذا سينعكس بالسلب على فرص التشغيل، وتوفير فرص العمل.

وأشار "هيكل" خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، إلى أن تعامل الحكومة المصرية مع أزمة كورونا كان مثاليًا، خاصة أنها قامت بتوفير 500 جنيه للعمالة المثالية، وخفض أسعار الكهرباء والغاز، وقام البنك المركزي بوقف دفع القروض لمدة 6أشهر، وهذا أدى لسير الوضع بصورة معقولة، مشيرًا إلى أزمة كورنا عاتية وأثرت على المواطنين بالسلب، معقبًا: "شوية وقت والدنيا تاني هترجع لمعدلاتها الطبيعية".

ولفت إلى أن مشروع مسطرد لتكرير البترول بدأ منذ 15 عامًا، ولكنه خرج متأخرًا بسبب حدوث أزمة مالية عالمية، وبعد ذلك أحداث 2011، معقبًا: "مين ده اللي هيمولك في الأحداث دي، أنا فحرت في الصخر عشان المشروع دا يخرج للنور، وبالورقة والقلم المشروع دام مكنش يشتغل".

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حسنين هيكل بوابة الفجر الفجر

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