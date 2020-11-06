سفيرنا في واشنطن: التصويت المبكر في أمريكا خيار الناخبين (فيديو)

قال السفير محمد توفيق، سفير مصر الأسبق بواشنطن، إن غالبية الناخبين في الولايات المتحدة الأمريكية فضلوا التصويت المبكر، لتجنب التواجد في لجان الانتخابات المزدحمة.





وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد علنا أجهزة المخابرات الأمريكية، بما في ذلك وزارة الخارجية الأمريكية، وحاول توريط الجيش في الاضطرابات التي حدثت بداية من ولاية مينيسوتا وانتشرت إلى ولايات أخرى.





وتابع السفير محمد توفيق، سفير مصر الأسبق بواشنطن، أن الجزء الأكبر من التصويت في الانتخابات الأمريكية كان ضد دونالد ترامب.





هذا، وكشفت الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، اليوم الخميس، شروط فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.





وقالت ماكناني، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يمكن أن يضمن إعادة انتخابه لولاية ثانية في حال فوزه في ولايات أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا.





وأضافت ماكناني: "نعتقد أن الطريق (إلى النصر) يمر عبر أريزونا وبنسلفانيا ومع الاحتفاظ بجورجيا حيث نتصدر (السباق)". وأشارت ماكناني إلى أن ترامب يتمتع "بتفوق كبيرة" في بنسلفانيا، وأضافت: "نعتقد أننا سنتغلب في أريزونا أيضا".





وتابعت: "لم أستبعد وقوع تلاعب بالتصويت في بنسلفانيا"، مشيرة إلى أنه سبق أن ظهرت "نتائج غريبة للغاية" لدى فرز الأصوات في الولاية.





وتنبأت وكالة "أسوشيتد برس" و"فوكس نيوز" في وقت سابق، بفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في أريزونا، إلا مصادر إعلامية مرموقة أخرى لا تعتقد أن نتيجة الاقتراع في الولاية محسومة.



