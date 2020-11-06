سفيرنا في واشنطن: التصويت المبكر في أمريكا خيار الناخبين (فيديو)

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:03 ص
بايدن وترامب
بايدن وترامب
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال السفير محمد توفيق، سفير مصر الأسبق بواشنطن، إن غالبية الناخبين في الولايات المتحدة الأمريكية فضلوا التصويت المبكر، لتجنب التواجد في لجان الانتخابات المزدحمة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد علنا أجهزة المخابرات الأمريكية، بما في ذلك وزارة الخارجية الأمريكية، وحاول توريط الجيش في الاضطرابات التي حدثت بداية من ولاية مينيسوتا وانتشرت إلى ولايات أخرى.

وتابع السفير محمد توفيق، سفير مصر الأسبق بواشنطن، أن الجزء الأكبر من التصويت في الانتخابات الأمريكية كان ضد دونالد ترامب.

هذا، وكشفت الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، اليوم الخميس، شروط فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.

وقالت ماكناني، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يمكن أن يضمن إعادة انتخابه لولاية ثانية في حال فوزه في ولايات أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا.

وأضافت ماكناني: "نعتقد أن الطريق (إلى النصر) يمر عبر أريزونا وبنسلفانيا ومع الاحتفاظ بجورجيا حيث نتصدر (السباق)". وأشارت ماكناني إلى أن ترامب يتمتع "بتفوق كبيرة" في بنسلفانيا، وأضافت: "نعتقد أننا سنتغلب في أريزونا أيضا".

وتابعت: "لم أستبعد وقوع تلاعب بالتصويت في بنسلفانيا"، مشيرة إلى أنه سبق أن ظهرت "نتائج غريبة للغاية" لدى فرز الأصوات في الولاية.

وتنبأت وكالة "أسوشيتد برس" و"فوكس نيوز" في وقت سابق، بفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في أريزونا، إلا مصادر إعلامية مرموقة أخرى لا تعتقد أن نتيجة الاقتراع في الولاية محسومة.

ووفقًا لتقديرات بعض الإعلاميين، فإن لترامب تفوقا طفيفا في كل من جورجيا وبنسلفانيا. كما يتقدم ترامب في كارولينا الشمالية، التي يعتبر الفوز فيها شرطا ضروريا أيضا للفوز بالانتخابات عامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تقدم ترامب بوابة الفجر الفجر الانتخابات الامريكيه

أخبار تهمك

الصغرى تصل لـ18.. وأمطار خفيفة إلى متوسطة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

منذ 39 دقيقة

عاجل.. ترامب: حذرت من كارثة التصويت بالبريد.. والقضاء سيحسم النتيجة

منذ حوالي 5 ساعات

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ حوالي 13 ساعة

الكاف يفاجئ الأهلي والزمالك بقرار غريب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ يوم

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. الصفقة التي يبحث عنها موسيماني في طريقها للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يستقر على ضم القناص

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة إصابة أحمد داوود وزوجته علا رشدي بـ"كورونا"

منذ أقل من ساعتين

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ حوالي 12 ساعة

فريدة الشوباشي: خطأ عبدالناصر أنه عين السادات نائبا له (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

هذه شروط فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية

دبلوماسي سابق: بايدن ليس الأقرب للفوز بالانتخابات الأمريكية (فيديو)

دبلوماسية سابقة: مصر تتعامل مع رئيس أمريكا القادم أيا كان توجهه

وزير الخارجية الأسبق: أمريكا تحرص على إبقاء علاقتها جيدة مع مصر (فيديو)

دبلوماسي سابق: تشكيك ترامب في الانتخابات خطوة غير محسوبة (فيديو)

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:21 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

07:29 م

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

07:11 م

عاجل.. ترامب: حذرت من كارثة التصويت بالبريد.. والقضاء سيحسم النتيجة

02:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه