روما يكتسح كلوج في الدوري الأوروبي





حقق نادي روما الإيطالي فوزا كبيرا على نظيره كلوج الروماني بخمسة أهداف مقابل لا شئ، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.





وانفرد روما بصدارة المجموعة رافعا رصيده إلى سبع نقاط وتجمد رصيد كلوج عند أربع نقاط في المركز الثالث.





وحسم روما المباراة بشكل كبير في شوطها الأول عبر ثلاثة أهداف سجلها هنريك ميختاريان وروجير إيبانيز دا سيلفا وبورخا مايورال في الدقائق الثانية و23 و34 .





وفي الشوط الثاني ، أضاف مايورال وبدرو رودريغيز هدفين آخرين للفريق في الدقيقتين 83 و89 .



