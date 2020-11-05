خضوع وزير الخارجية البريطاني للحجر الذاتي بعد مخالطته مصابا بكورونا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:30 م
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
وكالات
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أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الخميس، عن خضوعه للحجر الصحي الذاتي عقب مخالطته شخصا ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

 

واستبعد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في وقت سابق، أن يكون الإغلاق العام أمرا حتميا لاحتواء زيادة حالات الإصابة بكورونا، مؤكدا أن "النهج المحلي قد ينجح إذا التزم الجميع بقواعد منطقتهم".

 

وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في عدد الإصابات بـ"كوفيد-19"، ما دفع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى إعلان نظام جديد ثلاثي المستويات للحجر الصحي المحلي، حيث شملت القيود الأكثر صرامة قرابة 7,5 مليون شخص، على خلفية قفزة الإصابات بكورونا.

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