محمد موسى: "كان لازم يكون فيه عزل للفنانين المشاركين بمهرجان الجونة" (فيديو)

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:10 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى، إنه كان يجب عزل الفنانين المشاركين في مهرجان الجونة لمدة 14 يوما، وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا لعدد من الفنانين.

وأضاف محمد موسى، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، موجها سؤاله للمهندس نجيب ساويرس ولنقيب الهن التمثيلية أشرف زكي، "كيف خرج الفنانون من الغردقة والجونة، وفيه إصابات بينهم".

وتابع: "فنانين أو وزراء أو شخصيات عامة على عينا ورأسنا، لكن متخرجش من مكانك وتنقل الفيروس للآخرين، المفروض أنكم من خلال فنكم بتشكلوا الرأي العام"، مضيفا: "كنتوا كملوا مهرجان العري بتاعكم هناك، ومحدش يرجع هنا ويجيب لنا بلوى".

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مهرجان الجونه محمد موسى

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