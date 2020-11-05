محمد موسى: "كان لازم يكون فيه عزل للفنانين المشاركين بمهرجان الجونة" (فيديو)

قال الإعلامي محمد موسى، إنه كان يجب عزل الفنانين المشاركين في مهرجان الجونة لمدة 14 يوما، وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا لعدد من الفنانين.





وأضاف محمد موسى، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، موجها سؤاله للمهندس نجيب ساويرس ولنقيب الهن التمثيلية أشرف زكي، "كيف خرج الفنانون من الغردقة والجونة، وفيه إصابات بينهم".



