"التنمية المحلية": توفير كمامات وأدوات تعقيم للناخبين (فيديو)

شدد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل اللجان الانتخابية وخارجها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وتابع، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه يوجد أماكن لكبار السن وذوي القدرات الخاصة لتسهيل عملية الانتخابات، كما يتم رفع كافة الإشغالات المحيطة باللجان ونظافة الطريق استعدادا للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية يومي 7 و8 نوفمبر الحالي، وتوفير سيارات الإسعاف وبوابات التعقيم لضمان تصويت الناخبين بشكل آمن.



