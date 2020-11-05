الأردن تسجل 4630 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:00 م
كورونا
كورونا
وكالات
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سجل الأردن اليوم الخميس 40 وفاة و4630 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة.

 

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 95864 حالة، وإجمالي الوفيات إلى 1069 حالة.

 

وبينت الوزارة أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 233 حالة، فيما شفيت 148 حالة.

 

وذكرت أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا 1590، منها 323 حالة في العناية المركزة.

 

وأشارت إلى أنه تم إجراء 25258 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1980683 فحصا.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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