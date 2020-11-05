فصل البرد.. طرق لحماية جسمك ومناعتك في الشتاء

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مع اقتراب فصل الشتاء يفكر المواطنين في طرق حماية جسمهم وكذلك زيادة مناعتهم في هذا الفصل الذي يشهد انتشار العديد من الأمراض بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير على غير العادة التي يعتاد عليها المواطنين في الصيف والخريف.



وهذا العام ظهر قلق العالم من هذا الفصل بسبب إمكانية مساهمته في انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، ذلك الوباء الذي استطاع أن ينتشر في مختلف دول العالم خلال الأشهر الأخيرة بعد عدم استطاعة الحكومات مواجهته.



يذكر أن في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.



وفي السطور الأتية، يقدم "الفجر" الطرق التي يمكن الاعتماد عليها في فصل الشتاء من أجل حماية الجسم وزيادة المناعة:



- ذكره موقع accuweather فأن هناك بعض الفواكه التى تعمل على تعزيز صحة الجهازالمناعى والوقاية من نزلات البرد وهى: الجريب فروت، الكمثرى، الرمان، البرتقال، الموز، التوت البري، الأناناس.



- هناك بعض الأطعمة تزيد من المناعة فعلى سبيل المثال الفلفل الأحمر يساعد على تعزيز جهاز المناعة ويحسن من مستويات السكر فى الدم والسيطرة على ضغط الدم، ولابد من تناول الخضراوات والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات، والحد من تناول الأدوية وخاصة المضادات الحيوية قدر الإمكان ودون وصفة طبية.



- يجب تناول نظام غذائي صحي لحماية الجسم من الجفاف، ولهذا فإنه من المهم تناول الخضروات والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، ومنها البرتقال والخيار، وتناول الأطعمة التي تحتوي على العناصر الغذائية المهمة للبشرة والصحة بشكل عام والتي تحتوي على فيتامين سي وفيتامين ب.



- ابتعد عن تناول القهوة الساخنة لاحتوائه على نسبة عالية من الكافيين، مما يتسبب في جفاف الجسم والتبول بكثرة، خاصة مع قلة مياه الشرب.



- كما أن الأطعمة الحارة في فصل الشتاء مفيدة في علاج انسداد الأنف وإضافتها إلى الطعام قد يكون مفيدًا للجيوب الأنفية والبرد، لكن ليس للمعدة لأنها صعبة الهضم، ويمكن استبدالها بالفلفل الأسود والزنجبيل.