فصل البرد.. طرق لحماية جسمك ومناعتك في الشتاء

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements
مع اقتراب فصل الشتاء يفكر المواطنين في طرق حماية جسمهم وكذلك زيادة مناعتهم في هذا الفصل الذي يشهد انتشار العديد من الأمراض بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير على غير العادة التي يعتاد عليها المواطنين في الصيف والخريف.

وهذا العام ظهر قلق العالم من هذا الفصل بسبب إمكانية مساهمته في انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، ذلك الوباء الذي استطاع أن ينتشر في مختلف دول العالم خلال الأشهر الأخيرة بعد عدم استطاعة الحكومات مواجهته.

يذكر أن في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.

وفي السطور الأتية، يقدم "الفجر" الطرق التي يمكن الاعتماد عليها في فصل الشتاء من أجل حماية الجسم وزيادة المناعة:

- ذكره موقع accuweather فأن هناك بعض الفواكه التى تعمل على تعزيز صحة الجهازالمناعى والوقاية من نزلات البرد وهى: الجريب فروت، الكمثرى، الرمان، البرتقال، الموز، التوت البري، الأناناس.

- هناك بعض الأطعمة تزيد من المناعة فعلى سبيل المثال الفلفل الأحمر يساعد على تعزيز جهاز المناعة ويحسن من مستويات السكر فى الدم والسيطرة على ضغط الدم، ولابد من تناول الخضراوات والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات، والحد من تناول الأدوية وخاصة المضادات الحيوية قدر الإمكان ودون وصفة طبية.

- يجب تناول نظام غذائي صحي لحماية الجسم من الجفاف، ولهذا فإنه من المهم تناول الخضروات والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، ومنها البرتقال والخيار، وتناول الأطعمة التي تحتوي على العناصر الغذائية المهمة للبشرة والصحة بشكل عام والتي تحتوي على فيتامين سي وفيتامين ب.

- ابتعد عن تناول القهوة الساخنة لاحتوائه على نسبة عالية من الكافيين، مما يتسبب في جفاف الجسم والتبول بكثرة، خاصة مع قلة مياه الشرب.

- كما أن الأطعمة الحارة في فصل الشتاء مفيدة في علاج انسداد الأنف وإضافتها إلى الطعام قد يكون مفيدًا للجيوب الأنفية والبرد، لكن ليس للمعدة لأنها صعبة الهضم، ويمكن استبدالها بالفلفل الأسود والزنجبيل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نزلات البرد برد الشتاء اخر الاخبار

أخبار تهمك

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

موعد أول ظهور لصفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

منذ حوالي 5 ساعات

تخطيط الأهلي توصي برحيل نجم الأهلي

منذ ثلث ساعة

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ يوم

سر سفر نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ يوم

مفاجأة.. الصفقة التي يبحث عنها موسيماني في طريقها للأهلي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

اعتراف صادم للطبيب المتهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص

منذ ساعة

باتشيكو يعطي الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

8 نصائح للوقاية من نزلات البرد في فصل الشتاء.. تعرف عليهم

عصائر تمد الجسم بالطاقة.. تناولها

روشتة صحية.. 7 أطعمة لمحاربة صقيع الشتاء

أطعمة تحميكِ من السمنة وتمدك بالطاقة في الشتاء

ما هي الأكلات التي يجب الابتعاد عنها عند الإصابة بالبرد؟

لتفادي الفيروس.. كيف تستعد للشتاء في زمن كورونا؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:29 م

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

04:23 م

مفاجأة.. الصفقة التي يبحث عنها موسيماني في طريقها للأهلي

08:24 م

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه