الإعلام الإخواني.. محاولات بائسة للوقيعة بين الأشقاء

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:00 م
وكالات
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لا يتوانى الإعلام الإخواني، الذي ترعاه تركيا وقطر، عن محاولات الوقيعة بين الأشقاء العرب، وفي محاولة بائسة يروج هؤلاء مؤخرا إلى أن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل يلحق ضررا كبيرا بالمصالح المصرية.

 

وأشارت قناة "مداد نيوز" إلى أن تلك المحاولات، سواء داخلية في اسطنبول أو الدوحة، أو خارجية في لندن أو أي عواصم أوروبية أخرى، فهي مكشوفة للجميع ومفضوحة الغرض، والكل يعلم أنها محاولة لتعكير صفو العلاقات بين مصر والإمارات.

وأضافت بأنها  ليست الأولى من نوعها، فكثيرا ما حاولت تركيا وقطر شق الصف العربي، وتحديدا التحالف الإماراتي المصري السعودي، خط الدفاع الأول عن مصالح المنطقة، التحالف الذي مثل الصخرة التي تتحطم عليها المؤامرات التركية والقطرية.

 

فالرئيس التركي أردوغان حليف مخلص للإرهابيين، وعلى رأسهم تنظيم الإخوان، ويستغلتهم من أجل أوهامه المتمثلة في عودة الإمبراطورية العثمانية، وما فعله أردوغان في سوريا والعراق وليبيا ليس ببعيد.

 

وقالت القناة أن العجيب أن أردوغان الذي يدعي أنه حليف قطر، يعبث بأمن القطريين ويستنزف أموالهم، تحت رعاية تميم بن حمد نفسه، من أجل تمويل مخططاته الخبيثة في المنطقة، مستخدما أنصار الإسلام السياسي "وقود حرب"، وفي مقدمتهم المنتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، متسائلة :"فمتى يتوقف الإعلام الإخواني عن بث سمومه بين الأشقاء العرب؟".

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