ساسولو يواجه أودينيزي وعينه على صدارة الدوري الإيطالي

يدخل ساسولو مواجهة أودينيزي وعينه على تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط من أجل اعتلاء صدارة الدوري الإيطالي ولو بشكل مؤقت، وذلك في المباراة التي ستجمع الفريقين غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.









يطمح ساسولو إلى مواصلة البداية القوية التي قدمها في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم وانتزاع صدارة المسابقة ولو مؤقتا من خلال الفوز على أودينيزي غدا الجمعة في افتتاح مباريات المرحلة السابعة من المسابقة.





ويحتل ساسولو المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين خلف ميلان المتصدر كما قدم الفريق أداء هجوميا مميزا في الموسم الحالي جعله أكثر فرق البطولة تهديفا برصيد 18 هدفا وبفارق هدف واحد عن أتالانتا.





والآن، يمتلك الفريق فرصة القفز إلى الصدارة على الأقل مؤقتا، من خلال الفوز على أودينيزي غدا علما بأن أودينيزي يحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط فقط من انتصار واحد وخمس هزائم.





وفي حالة انتزاع ساسولو للصدارة، يستطيع ميلان استعادة الصدارة حال فوزه على فيرونا في ختام مباريات المرحلة نفسها يوم الأحد المقبل.





وقدم ساسولو هذا الموسم أفضل بداية له في أي موسم منذ صعوده إلى دوري الدرجة الأولى في 2013 ، وحقق الفوز 2 / 0 على نابولي مطلع الأسبوع الحالي رغم غياب المهاجمين دومينيكو بيراردي وفيليب ديورشيتش وفرانشيسكو كابوتو.





وسجل كابوتو بمفرده خمسة أهداف للفريق في الموسم الحالي بخلاف 21 هدفا سجلها في الموسم الماضي.





وقال روبرتو دي زيربي المدير الفني للفريق بلهجته المتواضعة المعروفة: "يمكنك التغلب على الغيابات من خلال العرض الذي تقدمه فقط ، ولكن هذا لا يعني أنك ستفوز".





وأوضح: "أتمنى أن يكون الفوز على نابولي مناسبة جديدة تجعل الفريق يعرف قوته. ولكن نضج الفريق سيكون من خلال المباريات المقبلة. وإذا كان علينا أن نخسر، علينا أن نفعل هذا بطريقتنا ومع تقديم مستوانا المعهود".





ويستقر الفريق ويتدرب في ساسولو التي تبعد 200 كيلومتر فقط جنوب شرق ميلانو. ولكن الفريق يخوض مبارياته على ستاد "مابي" المملوك له والذي يقع على بعد 30 كيلومترا من المدينة.





ومن المرجح أن يفتقد ساسولو غدا أيضا لجهود كابوتو وبيراردي مجددا فيما تأكد غياب ديوريشيتش بعدما ثبتت إصابته وكل من لوكاس هاراسلين وفيدريكو ريتشي بفيروس كورونا المستجد.





ميلان





وفي المقابل، يختتم ميلان مباريات المرحلة يوم الأحد المقبل بالمواجهة مع فيرونا صاحب المركز السابع علما بأن ميلان سيلتقي ليل الفرنسي اليوم الخميس في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بالدوري الأوروبي.





ويتطلع ميلان إلى مزيد من الأهداف من مهاجمه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (39 عاما) الذي يتصدر قائمة هدافي المسابقة حاليا برصيد سبعة أهداف أحرزها في المباريات الأربعة التي شارك فيها مع الفريق في الدوري الإيطالي هذا الموسم.





وخلال ست مباريات خاضها ميلان في البطولة هذا الموسم، حقق الفريق الفوز في خمس مباريات وتعادل في مباراة واحدة كانت أمام روما 3 / 3 .





ولم يخسر ميلان أي مباراة في الدوري الإيطالي منذ استئناف فعاليات الموسم الماضي للمسابقة في حزيران/يونيو الماضي بعد توقف دام لثلاثة شهور ونصف الشهر بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.





وقال ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان: "علينا أن نبدأ حفر بئرا لإيجاد الماء... ولكننا نريد الوصول للمنبع، وما زال أمامنا الكثير من الحفر والعمل".





وقد يواجه ميلان بعض المشاكل في مواجهة فيرونا صاحب أقوى دفاع في البطولة حتى الآن حيث اهتزت شباكه ثلاث مرات فقط في ست مباريات خاضها حتى الآن فيما اهتزت شباك كل من ميلان المتصدر ويوفنتوس حامل اللقب خمس مرات.





ويفتتح يوفنتوس "السيدة العجوز" مباريات يوم الأحد المقبل من هذه المرحلة في ضيافة لاتسيو بعدما خاض كل منهما مباراته في دوري أبطال أوروبا منتصف هذا الأسبوع.





ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 12 نقطة من ست مباريات فيما يحتل لاتسيو المركز العاشر برصيد عشر نقاط.





وخلال مسيرته في دوري الأبطال، سجل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا ثنائية أخرى له في الموسم الحالي وقاد يوفنتوس للفوز الكبير 4 / 1 على مضيفه فيرنكفاروش المجري مساء أمس الأربعاء.





وواصل أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس وصف فريقه بأنه لا يزال في مرحلة الإنشاء والتطوير.





وقال بيرلو: "يجب ألا تخدعنا النتيجة.. الفارق كبير ولكنه يمنحنا الثقة. والآن ، سيكون من المهم تقديم أداء جيد أمام لاتسيو".





وفي المقابل عاد لاتسيو إلى روما بنقطة تعادل ثمينة 1 / 1 أمام مضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي في دوري الأبطال رغم غياب عدد من لاعبي الفريق بسبب الإصابات أو العدوى بفيروس "كورونا" المستجد.





كما شهدت فعاليات دوري الأبطال هذا الموسم هزيمة قاسية 0 / 5 لأتالانتا أمام ليفربول الإنجليزي وهزيمة انتر ميلان أمام ريال مدريد الإسباني 2 / 3 .





ويلتقي الجريحان أتالانتا وإنتر يوم الأحد المقبل في ديربي منطقة "لومباردي" وذلك في مباراة أخرى بنفس المرحلة.





وفي باقي مباريات المرحلة ، يلتقي كالياري مع سامبدوريا وبينفينتو مع سبيزيا وبارما مع فيورنتينا بعد غد السبت وتورينو مع كروتوني وجنوى مع روما وبولونيا مع نابولي يوم الأحد المقبل.



