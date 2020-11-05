رقم قياسي جديد لـ"ميسي" في دوري أبطال أوروبا

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي تحقيق أرقامه القياسية مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا بعد مساهمته في الفوز على دينامو كييف الأوكراني أمس الأربعاء.





وسجل ميسي هدف التقدم لبرشلونة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ5، وبالتحديد بعد مرور 4 دقائق و53 ثانية من عمر اللقاء.





وحسب شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات، فإن ميسي سجل أسرع هدف من ركلة جزاء للاعب من برشلونة في تاريخ دوري الأبطال، وأسرع هدف له من ركلة جزاء بقميص النادي الكتالوني في مختلف المسابقات.





يذكر أن المباراة انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده في صدارة المجموعة السابعة إلى 9 نقاط.



