موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

أبدى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ترحيبه الشديد باعارة لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وظهر محمد فخري لاعب فريق الشباب مؤخرًا مع الفريق الأول بالتدريبات الجماعية، والمشاركة لبعض الدقائق خلال المباريات.





وكان موسيماني، أثنى على أداء لاعبه الشاب إلا أنه أكد في نفس الوقت، على ضرورة حصوله على بعض الخبرات والاحتكاكات من أجل التواجد بصفة مستمرة.





وطالب موسيماني خلال جلسته مع إدارة النادي الأهلي مساء أمس، بالسماح برحيل فخري لمدة موسم واحد على الأقل، من أجل الحصول على دقائق لعب بشكل أساسي.





من ناحية أخرى، دخل محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، في مفاوضات مع القلعة الحمراء للسماح له بالتوقيع مع اللاعب، خاصةً في ظل العلاقة الطيبة بين الطرفين.



