"بسبب الزيرو جمارك".. تويوتا كورولا بصدارة مبيعات السيارات في مصر

أعلن مجلس السيارات المصري AMEC عن إحصائيات مبيعات السيارات الخاصة من يناير إلى سبتمبر 2020.

وبحسب التقرير الصادر عن AMIC، فإن تويوتا كورولا تواصل ريادتها لمبيعات الملاكي في مصر، خاصة بعد خفض أسعارها في مواجهة إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات التركية.

تويوتا كورولا



وفي هذا السياق نقدم لكم ترتيب مبيعات السيارات في مصر لعام 2020.

1- تويوتا كورولا toyota corolla تبيع 9812 سيارة

2- نيسان صني nissan sunny تبيع 8350 ألف سيارة

3- فيات تيبو fiat tipo تبيع 8308 ألف سيارة

4- رينو لوجان renault logan تبيع 5112 ألف سيارة

5- هيونداي توسان hyundai tucson تبيع 4982 سيارة

6- كيا سبورتاج kia sportage تبيع 4935 سيارة

7- ام جي mg5 تبيع 3633 سيارة

8- هيونداي النترا hyundai elantra hd تبيع 3463 سيارة

9-ام جي zs تبيع 3117 سيارة

10 – شيري أريزو chery arrizo 5 تبيع 2970 سيارة

11 – أوبل أسترا opel astra تبيع 2915 سيارة.