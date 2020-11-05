موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

يرفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيل محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأحمر عقب نهاية الموسم.





وأخطر المدرب الجنوب إفريقي لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، رفضه رحيل اللاعب عقب نهاية الموسم رغم عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في تشكيل الفريق الأحمر.





وأبدى موسيماني تمسكه باستمرار وحيد ضمن صفوف الأهلي في الموسم المقبل، رافضًا رحيله عن النادي الأحمر.





ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم ٢٧ نوفمبر في نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمباراة التي ستقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.



