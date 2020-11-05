موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:57 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
تقام يوم الأحد الموافق الثامن من شهر نوفمبر مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد ميستايا لحساب مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.


وقبل اللقاء يحتل الريال المركز الثاني على لائحة ترتيب الليجا برصيد ستة عشر نقطة من سبعة مباريات بالفوز في خمسة لقاءات والتعادل في لقاء وخسارة مثله.


في المقابل يحتل فريق نادي فالنسيا المركز الثالث عشر من ثمانية مباريات برصيد ثمانية نقاط بالفوز في مباراتين والتعادل في مثلهم وخسارة أربعة مباريات.


ومن المُنتظر ان تنطلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا يوم الأحد القادم في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنُقل عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فالنسيا ريال مدريد الدوري الإسباني

أخبار تهمك

قرار جديد من الأهلي بشأن جهاز موسيماني

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ أقل من ساعتين

محترف مصري جديد على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع نجم النصر السعودي

منذ ساعة و 21 دقيقة

بفرمان من العميد.. الاتحاد السكندري يكثف مفاوضاته لخطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على رحيل إثنين من نجوم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

اشتداد التنافس.. ترامب يقلص تخلفه عن بايدن في السباق الانتخابي بأريزونا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يتخلص من الثنائي الأجنبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ يوم

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفي محمد يقدم وعدا لجماهير الزمالك

منذ أقل من ساعة

موسيماني يرفضه.. نجم الأهلي يناقش 3 عروض

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

موعد مبارة ريال بيتيس ضد برشلونة 17 / 3 / 2019 في الليجا والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليجانيس ضد ريال مدريد 15 / 4 / 2019 في الليجا والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليجانيس ضد ريال مدريد 15 / 4 / 2019 في الليجا والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة ليجانيس ضد ريال مدريد في الدوري الاسباني

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو 21 / 4 / 2019 في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة رايو فاليكانو ضد ريال مدريد في الليجا والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة TV)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:15 م

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

04:23 م

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

01:15 م

اشتداد التنافس.. ترامب يقلص تخلفه عن بايدن في السباق الانتخابي بأريزونا

02:00 م

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه