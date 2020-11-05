موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

تقام يوم الأحد الموافق الثامن من شهر نوفمبر مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد ميستايا لحساب مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.









وقبل اللقاء يحتل الريال المركز الثاني على لائحة ترتيب الليجا برصيد ستة عشر نقطة من سبعة مباريات بالفوز في خمسة لقاءات والتعادل في لقاء وخسارة مثله.









في المقابل يحتل فريق نادي فالنسيا المركز الثالث عشر من ثمانية مباريات برصيد ثمانية نقاط بالفوز في مباراتين والتعادل في مثلهم وخسارة أربعة مباريات.









ومن المُنتظر ان تنطلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا يوم الأحد القادم في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنُقل عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3.



