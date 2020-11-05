دبلوماسي سابق: تشكيك ترامب في الانتخابات خطوة غير محسوبة (فيديو)

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك دهشة واستغراب من التشكيك في انتخابات الرئاسة الأمريكية؛ لأن الولايات المتحدة واحدة من أكبر الديمقراطيات في العالم، واحد المرشحين مشاغب وسلوكياته غير متوقعة، وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الروح الرياضية التي يتسم بها الذين يؤمنوا بالعملية الديمقراطية كانت تقتضي أن يقابل من يخسر المعركة الهزيمة بابتسامة ويتم الانتقال بطريقة سلمية.





وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعض أنصاره أقدموا على خطوة غير محسوبة بالتشكيك في الانتخابات، وهذا أمر غريب على الممارسة الديمقراطية الأمريكية، وأن الشعب الأمريكي منقسم، لافتًا إلى أن اللجوء للقضاء لإبطال النتائج ببعض الولايات سلوك قد يعطل العملية الانتخابية.





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كشفت الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، اليوم الخميس، شروط فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.





وقالت ماكناني، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يمكن أن يضمن إعادة انتخابه لولاية ثانية في حال فوزه في ولايات أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا.





وأضافت ماكناني: "نعتقد أن الطريق (إلى النصر) يمر عبر أريزونا وبنسلفانيا ومع الاحتفاظ بجورجيا حيث نتصدر (السباق)". وأشارت ماكناني إلى أن ترامب يتمتع "بتفوق كبيرة" في بنسلفانيا، وأضافت: "نعتقد أننا سنتغلب في أريزونا أيضا".





وتابعت: "لم أستبعد وقوع تلاعب بالتصويت في بنسلفانيا"، مشيرة إلى أنه سبق أن ظهرت "نتائج غريبة للغاية" لدى فرز الأصوات في الولاية.





وتنبأت وكالة "أسوشيتد برس" و"فوكس نيوز" في وقت سابق، بفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في أريزونا، إلا مصادر إعلامية مرموقة أخرى لا تعتقد أن نتيجة الاقتراع في الولاية محسومة.



