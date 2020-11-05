اليونان تفرض الإغلاق التام لمواجهة فيروس كورونا

قررت السلطات اليونانية، الإغلاق التام للبلاد لمواجهة جائحة كورونا، بدءًا من بعد غد السبت من الساعة السادسة صباحا ولمدة ثلاثة أسابيع أي حتى 30 نوفمبر الجاري.

وطالب رئيس الوزراء اليونان ي كيرياكوس ميتسوتاكيس، من المواطنين مساعدة السلطات في تنفيذ هذا القرار وإظهار روح التضامن.

وقال رئيس الوزراء اليوناني، إن الدولة ستقوم بتقديم مساعدات ومنح مالية للمتضررين جراء الإغلاق، ولمساعدة الوضع الاقتصادي.

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم، إلى ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 240 حالةً بعد تسجيل خمس حالات وفاة جديدة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.