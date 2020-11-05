ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا بعد ثنائية مصطفى محمد في الرجاء

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تغير ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا وذلك بعد وصول الزمالك لنهائي البطولة حيث تنتظره مواجهة نارية مع الأهلي يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على ملعب إستاد برج العرب.


وتمكن مهاجم الزمالك مصطفى محمد من تسجيل هدفي فريقه الثاني والثالث ليفرفع رصيده من الأهداف إلى الرقم 8 ويتقدم على جاكسون موليكا النجم الكونجولي الذي سجل سبعة أهداف مع فريقه السابق مازيمبي الكونجولي.


وبات " الأناكوندا " في المركز الثاني خلف كريم العريبي لاعب النجم الساحلي الذي سجل عشرة أهداف فيما جاء الترتيب كاملاً على النحو التالي :-


  • كريم عريبي " النجم الساحلي " 10 أهداف.
  • مصطفى محمد " الزمالك " 8 أهداف.
  • جاكسون موليكا " مازيمبي " 7 أهداف.
  • أشرف بن شرقي " الزمالك " 7 أهداف.
  • حسين الشحات " الأهلي " 6 أهداف.
  • كريستوفاو باسينسيا مابولولو " أول اغسطس " 6 أهداف.
  • جاستون سيرينو " صن داونز " 5 أهداف.
  • بدر بانون " الرجاء " 5 أهداف.

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مصطفى محمد دوري أبطال أفريقيا الزمالك الرجاء

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