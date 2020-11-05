وزير الخارجية الأسبق: أمريكا تحرص على إبقاء علاقتها جيدة مع مصر (فيديو)

قال السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، إن ما تشهده الانتخابات الرئاسية الأمريكية من أحداث مشهد جديد على الساحة السياسية.





وأضاف "عمرو"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الخميس، أن الدولة المصرية تتعامل مع ساكن البيت الأبيض سواء كان جمهوري أو ديمقراطي، منوهًا بأن الفريقان الجمهوري والديمقراطي يدركان قيمة مصر ونتعامل معهم بالتساوي.





وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن مصر شريك استراتيجي هام لها وضعها القوى والمميز في المنقطة، وهي شريك مؤثر وما يحدث في مصر يؤثر على المنطقة العربية بأكملها، ومن هنا يأتي الحرص الأمريكي على الإبقاء على هذه العلاقة الاستراتيجية مع مصر في حالة جيدة، منوهًا بأن مصر حاليًا في أوضاع أفضل كثيرًا، والوضع الداخلي في مصر متماسك ومختلف تمامًا عما كان في فترة إدارة أوباما.





إقرأ أيضا..

كشفت الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، اليوم الخميس، شروط فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.





وقالت ماكناني، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يمكن أن يضمن إعادة انتخابه لولاية ثانية في حال فوزه في ولايات أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا.





وأضافت ماكناني: "نعتقد أن الطريق (إلى النصر) يمر عبر أريزونا وبنسلفانيا ومع الاحتفاظ بجورجيا حيث نتصدر (السباق)". وأشارت ماكناني إلى أن ترامب يتمتع "بتفوق كبيرة" في بنسلفانيا، وأضافت: "نعتقد أننا سنتغلب في أريزونا أيضا".





وتابعت: "لم أستبعد وقوع تلاعب بالتصويت في بنسلفانيا"، مشيرة إلى أنه سبق أن ظهرت "نتائج غريبة للغاية" لدى فرز الأصوات في الولاية.





وتنبأت وكالة "أسوشيتد برس" و"فوكس نيوز" في وقت سابق، بفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في أريزونا، إلا مصادر إعلامية مرموقة أخرى لا تعتقد أن نتيجة الاقتراع في الولاية محسومة.



