اشتداد التنافس.. ترامب يقلص تخلفه عن بايدن في السباق الانتخابي بأريزونا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:00 م
ترامب
ترامب
وكالات
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أفادت آخر الإحصاءات المنشورة على موقع قناة "فوكس نيوز"، بأن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، تمكن من تحسين مواقعه وتقليص تخلفه عن المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الولاية التي تعود إليها 11 مقعدا في المجمع الانتخابي إلى 2.4% من أصوات الناخبين (48.1% مقابل 50.5%) بعد فرز 88% من بطاقات الاقتراع (مقارنة مع 2.8% بعد فرز 86% من الأصوات.

 

وأعلن مركز إديسون للأبحاث، اشتداد التنافس شدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، على خلفية تقليص الفارق بينهما في السباق الانتخابي بولاية أريزونا.

 

وتمكن الرئيس ترامب، من تقليص الفارق، عن المرشح الدميقراطي جو بايدن في أريزونا منذ آخر تحديث بقدر نحو 10 آلاف صوت وأصبح نحو 68.5 ألف صوت.

 

وفي وقت سابق، أعلن مركز إديسون للأبحاث، أنه بعد فرز 95 بالمئة من الأصوات في ولاية جورجيا، حصل الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب على 49.6 بالمئة، وجو بايدن 49.1 بالمئة.

 

وتقدم الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب، في ولايات جورجيا وميشيغان وكارولاينا الشمالية وبنسلفانيا وألاسكا، فيما تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في ولايتي نيفادا وويسكونسن.

 

وحتى الآن حصل ترامب على أصوات 214 من مندوبي المجمع الانتخابي، فيما نال منافسه بايدن 264 صوتا، علما بأنه يكفي للفوز في الاستحقاق الرئاسي الحصول على 270 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقًا للإحصاءات التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية.

 

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قدرت عدد الأصوات التي تمكن بايدن من تأمينها بين أعضاء المجمع الانتخابي بـ227، مؤكدة حصول ترامب على 213 صوتا.

 

ويذكر أن المرشح الفائز، يحتاج إلى حصد أصوات 270 من أعضاء المجمع الانتخابي.

 

وأعرب كل من ترامب وبايدن على حد سواء عن ثقته بفوزه في الانتخابات.

 

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