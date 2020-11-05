بالأرقام.. مشوار الأهلي حتى التأهل إلى نهائي إفريقيا قبل مواجهة الزمالك

يلتقي فريق الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على استاد "برج العرب" بالإسكندرية، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الجاري.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، حيث فاز عليه ذهابا بثنائية نظيفة في الدار البيضاء، وكرر المارد الأحمر انتصاره في لقاء الإياب بالقاهرة بنتيجة 3 – 1.





بينما صعد فريق الزمالك للنهائي الأفريقي على حساب فريق الرجاء المغربي حيث تغلب عليه بنتيجة 1-0 في لقاء الذهاب بالدار البيضاء، وفاز الفارس الأبيض مجددا في لقاء الإياب أمس الأربعاء بنتيجة 3 – 1.





مشوار الأهلي حتي الوصول إلى نهائي دوري الأبطال





خاض فريق الأهلي 14 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، حقق 10 انتصارات، وتلقى هزيمة وحيدة، وتعادل في 3 مباريات، سجل لاعبوه 34 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف وجاءت نتائج مبارياته كالتالي:





- دور الـ64:

الأهلي 4 – 0 اطلع بره السوداني

الأهلي 9 -0 اطلع بره السوداني





- دور الـ32:

الأهلي 2 – 0 كانو سبورت الغيني

الأهلي 4 – 0 كانو سبورت الغيني





- دور المجموعات:

الأهلي 0 – 1 النجم الساحلي

الأهلي 2 – 1 الهلال السوداني

الأهلي 2 – 0 بلاتينيوم ستارز

الأهلي 1 – 1 بلاتينيوم ستارز

الأهلي 1 – 0 النجم الساحلي

الأهلي 1 – 1 الهلال السوداني





- الدور ربع النهائي:

الأهلي 2 – 0 ماميلودي صنداونز

الأهلي 1 – 1 ماميلودي صنداونز





- الدور نصف النهائي:

الأهلي 2 – 0 الوداد المغربي

الأهلي 3 – 1 الوداد المغربي



