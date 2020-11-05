عاجل.. الأهلي يستقر على رحيل إثنين من نجوم الفريق

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:33 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يسعى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاهلي إلى الإستقرار على قائمة الفريق للموسم الجديد قبل الإستعداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الزمالك.


ويبحث المارد الأحمر عن عروض جدية من أجل رحيل الثنائي الإفريقي الانجولي جيرالدو دا سيلفا والسنغالي أليو بادجي بنهاية الموسم الجاري وذلك بعد أن فشل الثنائي في تقديم أوراق إعتمادهم للجمهور.


وتريد الإدارة إفساح المجال نحو قيد المدافع المغربي بدر بانون لاعب الرجاء الذي سينضم للأهلي بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة.

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للاهلي جيرالدو بدر بانون بادجي الرجاء

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