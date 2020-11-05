تفجيران يقتلان ويصيبان ستة أشخاص بينهم رجال أمن بالعراق

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:33 م
تفجير - أرشيفية
تفجير - أرشيفية
وكالات
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أفادن قناة روسيا اليوم، نقلًا عن خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، بمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة رجال أمن بتفجيرين في محافظة ديالى شرقي البلاد.

 

وانفجرت العبوة الناسفة، على عربة نارية تحمل ثلاث نساء في محافظة ديالى، مما أدى الى مقتلهن، وفقًا لخلية الإعلام الأمني العراقية .

 

وأكدت الخلية: "عند وصول قوة من الشرطة إلى مكان الحادث انفجرت عبوة أخرى، مما أدى إلى إصابة ثلاثة رجال أمن".

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رجال أمن تفجيران العراق

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