تأكد جاهزية ثلاثي النصر لمباراة القادسية في الدوري السعودي

تأكد جاهزية ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سلطان الغنام وعبد الرحمن العبيد وعبد الله مادو لمباراة القادسية المقرر لها يوم السبت القادم لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.









وشارك الثلاثي بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية للعالمي مساء أمس الأربعاء وذلك بعد تعافيهم من الإصابة التي كانت قد لحقت بهم.









وأشرف على الحصة التدريبية للفريق أرنالدو تيكسيرا مساعد المدرب الذي سيقود التدريب خلال الفترة المقبلة حتى تعافي روي فيتيوريا المصاب بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".



