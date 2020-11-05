فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:15 م
الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
وكالات
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كشفت ورقة اقتراع لمواطن أمريكي، تم تداولها على نطاق واسع عبر البريد، عن فضحية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

 

وتبين أن الورقة لشخص يدعى "ويليام برادلي" في مدينة ديترويت بولاية ميتشجان وتوفى في العام 1984، ما يعزز الشكوك حول وجود أخطاء في طريقة التصويت بالانتخابات الأمريكية.

وشهدت الساعات الماضية منافسة شرسة وحاسمة، بين كلا من الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، والديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

 

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، أمس الثلاثاء، أمام الناخبين الأمريكيين في 11 ولايات هي فيرجينا ونيويورك ونيوجيرسي ومين وكنتاكي وكونيتيكت وإنديانا ونيوهامبشاير، وفيرجينيا الغربية وأوهايو وكارولينا الشمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية.

 

وقد جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

 

ويذكر أن الأمريكيون ينتخبون الرئيس وأعضاء الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب وحكام الولايات، حيث تجري الانتخابات علي 35 مقعدًا بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون من أصل 100 مقعد ومجلس النواب بأكمله وحكام بعض الولايات. ويتوقع فوز الديمقراطيين بـ209 مقاعد من مقاعد مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منذ 2018 بسهولة، بينما يجدون تأييدًا ضعيفًا في مناطق لها 24 مقعدًا بينما يتوقع فوز الديمقراطيين بـ165 مقعدًا بسهولة بينما يلقون تأييدًا ضعيفًا في 37 مقعدًا.

 

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)
فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)
فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)
فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

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