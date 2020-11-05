ضبط تشكيلان عصابيان بعد سرقتهم 11 موتوسيكل بالسلام
الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:59 م
داليا عادل
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تمكن رجال مباحث القاهرة تحت اشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من الأيقاع ضبط عناصر تشكيلين عصابيين لسرقة الدراجات النارية
إرتكبوا 11 واقعة سرقة دراجات نارية
تلقى اللواء نبيل سليم مديرمباحث العاصمة أخطارا مفادة ورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بقيام عاطل، مالك جراج "له ملعومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع" وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 8 جرائم سرقة بذات الأسلوب ) وأرشدا عن متحصلات نشاطهما الإجرامى بمكان إخفائها داخل جراج ملك المتهم الثانى.
وفى ذات السياق تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم)لقيامهمابتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية.. وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بإرتكاب (عدد 3 جرائم سرقة دراجات نارية ) بأسلوب "توصيل الأسلاك، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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