ضبط تشكيلان عصابيان بعد سرقتهم 11 موتوسيكل بالسلام

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت اشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من الأيقاع ضبط عناصر تشكيلين عصابيين لسرقة الدراجات النارية

إرتكبوا 11 واقعة سرقة دراجات نارية





تلقى اللواء نبيل سليم مديرمباحث العاصمة أخطارا مفادة ورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بقيام عاطل، مالك جراج "له ملعومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع" وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 8 جرائم سرقة بذات الأسلوب ) وأرشدا عن متحصلات نشاطهما الإجرامى بمكان إخفائها داخل جراج ملك المتهم الثانى.



