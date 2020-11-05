بسبب فرز الأصوات.. احتجاجات أنصار ترامب وبايدن جراء الانتخابات الأمريكية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:56 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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رغم عدم حسم نتيجة الانتخابات الأمريكية، تجتاح الاحتجاجات، المدن الأمريكية بين أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المطالبين بوقف فرز الأصوات، وداعمي منافسه الديمقراطي جو بايدن الذين يؤيدون استمرار الفرز.

ويرصد "الفجر"، الحرب المشتعلة بين أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن بسبب الانتخابات الأمريكية.

احتجاج أنصار ترامب
يشتد احتجاج أنصار الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، في المدن الأمريكية، اعتراضًا على عملية فرز الأصوات، حيث طالبوا بوقفها.

وهتف أنصار ترامب في ديترويت، قائلين: "توقفوا عن الفرز"، وفي فينيكس هتفوا: "أوقفوا السرقة"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

ورفع الجمهوريون دعاوى قضائية في ولايات مختلفة بشأن الانتخابات، لوقف فرز الأصوات، بحجة أن المسؤولين لم يسمحوا للمراقبين بدخول مواقع الفرز.

رد أنصار بايدن
على الجانب الآخر، دعا المتظاهرون الداعمون لغريمه الديمقراطي جو بايدن، بالاستمرار بالعملية و"احتساب كل صوت".

وتجمع آلاف المتظاهرين من مجموعات "Black Lives Matter Plaza"، وهدد المحتجون بفرض حصار حول البيت الأبيض لأسابيع إذا نجح دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية لولاية ثانية، وفق "ديلي ميل".

وتجرى الانتخابات الأمريكية، يوم الثلاثاء الأول من نوفمبر، حيث يتوجه الأمريكان إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مرشحهم المفضل.

ويحق للمواطنين الأمريكان، المشاركة في التصويت في الانتخابات لكل من يبلغ 18 عامًا أو أكثر.

لا ينتخب الرئيس الأمريكي بشكل مباشر من جمهور الناخبين الأمريكيين، بل يجري انتخابه عبر ما يعرف بالمجمع الانتخابي

وتحصل كل ولاية على عدد معين من أصوات المجمع الانتخابي بناءً على عدد سكانها، والعدد الإجمالي لأصوات المجمع الانتخابي هو 538 صوتًا، وبالتالي يكون الفائز هو المرشح الذي يفوز بـ 270 صوتًا أو أكثر.

وهناك طريقتان للتصويت في الولايات المتحدة، هما: الحضور الشخصي في مركز الاقتراع في يوم الانتخابات أو استخدام بطاقة الاقتراع البريدي. 

ويؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية رسميًا في 20 يناير في حفل تنصيب الرئيس وتسنمه مقاليد الرئاسة، والذي يقام على درجات مبنى الكابيتول (الكونغرس بمجلسيه) في العاصمة واشنطن.

وبعد الحفل، ينتقل الرئيس الجديد إلى البيت الأبيض لبدء دورة رئاسته التي تمتد لأربع سنوات.

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