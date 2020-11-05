الطالع الفلكي الخَمِيس 5/11/2020..جَمَال المَشْرَبِيَّات!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى السّرطان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 21 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى السَّمَاك من 29 أكتوبر - 10 نوفمبر.





اليوم 26 بَابَه قبطى ، 5 تِشْرين ثَانِ رُومى ، 19 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - والله أنا راجل بلدى وأحبّ البلدى ، وكل واحد ينام عالجنب اللى يريّحه.(نور الشريف من فيلم العار-1982)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يوافق ذكرى ميلاد الفنانة معالى زايد رَحِمَهَا الله وقرينتها الفلكية نجمة الثلاثينيات البريطانية فيفيان لى بطلة فيلم ذهب مع الريح وكليوباترا، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابية لإسم الشهرة معالى زايد و الحقيقى معالى عبدالله أحمد المنياوى ، مع التنبيه أنها لاتُعبرعن صفات تتواجد بنجمتنا بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضية لا أكثر ، لاتَبْخَل عليها بالفَاتِحَة.





(عيُون بنيّة)،(رَشِيقَة مثل البجعة/فى رشاقة البجعة) ،(يُفكّر بالخرافات/مُتطيّر)، (طاقة نفسيّة مُكثّفَة)،(القدرات الشافية للنور)،(زوجة مُثيرة)،(ترتدى رُوب أبيض)،(نشوة الفرح).





*إختَرت لك من قَنَاة يُوتيُوب

بَاقة لمُلحنين مصريين تحمل مُوسيقاهم جمال المشربيّات وملامح الشخصيّة المصريّة الميّالة للطيبة والهدوء بِفِعل النّيل والطبيعة الدافئة.

1- فريده فهمى يا غريب الدار & عجبا لغزال

2- استعراض عجبا لغزال قتال - فريدة فهمى

3- عفاف راضى - فتن الذى فتن القلوب

4- Wonderful Egyptian Music ارابيسك عمار الشريعي كاملة

5- Omar Khairat - Kasr El tahera

6- الشوارع حواديت

7- بوابة الحلواني









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لا تكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ، بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لا تتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج الثور: خصّص اليوم للتعريج على معامل التحاليل أو عيادات الأطباء بالمساء ، أو سدّ إحتياجات منزلك من المشتروات الأسبوعيّة.





برج الجوزاء: إعادة علاقات مقطوعة للتواصل من جديد على رأس قائمة أولويّاتك ، هذا يشمل صِلَة الرّحِمْ لقراباتك وأصهارك.





برج السّرطان: عملية جرد شاملة لمكتبتك بالعمل أو المنزل ، إنتبه أثناء التنظيف فربما وجدت غرضاً ثمينا كان مفقوداً وفقدت الأمل فى إسترجاعه.





برج الأسد: إن شعرت أن علاقة أو صداقة بدأت تأخذ مَنْحىً مُؤذياً لك فتخلّ عنها فوراً وبكل هدوء ولطف ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج العذراء: من باب التجديد فعليك اليوم أن تقلل من كلامك وتستمع أكثر ممّا تتكلم سواء فى العمل أو الأسرة ، لتعرف قيمة المقولة إشترى ولاتبعشْ.





برج الميزان: أن تعرف مهاراتك فهذا جيّد، أن تعرف حدود مهاراتك وسقف قدراتك فهذا مُمتاز لتوفّر على نفسك قطع وعود قد لا تتمكّن من الوفاء بها.





برج العقرب: حافظ على وظيفتك أو مصدر دخلك خاصّةً إن كنت صاحب أسرة، مع بحثك عن تلك الوظيفة الإضافيّة ، عصفورٌ فى اليد.





برج القوس: فى تعاملاتك الماليّة أوعند إبرام العقود إحترس من محاولة إستغفال واردة قد تضيع عليك أموالاً لتسمع العبارة المُستفزّة ،القانون لا يحمى المغفلين.





برج الجدى: تنظيم أدراجك القديمة و ألبومات صورك الفوتغرافيّة، مهاتفة صديق الجامعة ، مشاهدة فيلم كوميدى تعشقه كلها أنشطة كافية لتجديد حيويّتك.





برج الدّلو: إن أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع ، مقولة عليك تطبيقها فى المنزل أو مكان العمل حتى لاتُفاجأ بنفور شديد أو ردّ خشن من الآخرين.





برج الحوت: مساعدتك لأحد زملاء العمل أو ذَوى رَحِمِكْ مالياً وفى السرّ عملٌ خَيّر فأبق عليه طىّ الكتمان ، النّاس لبعضها.



