إحالة عاطلين لإتجارهما في الهيروين والسلاح للجنايات

Advertisements

أمرت نيابة حلوان الجزئية اليوم الخميس، بإحالة عاطلين لحيازتهما علي اسلحة نارية وكمية من مخدر الهيروين إلي الجنايات للمحاكمة.





وكشفت التحريات التي أجراها الرائد محمد عبد الحليم، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام كل من "عمرو خلف سالم"، 20 سنة، عاطل ومقيم بمجاورة 9 المشروع الأمريكي، و"حسين فهمي السيد"، وشهرته زلزال، 35 سنة، عاطل ومقيم شارع الشيخ مبروك عرب غنيم، والسابق ضبطه واتهامه في 3 قضايا أخرهم رقم 1675لسنة 2018، سلاح ناري بدون ترخيص، بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من محل سكنهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على



المتهمان سالفي الذكر، وعثر بحوزة الأول على فرد خرطوش و50 جرام هيروين، وبحوزة الثاني على فرد خرطوش و20 جرام هيروين.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.