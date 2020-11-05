"تزوير وأصوات متأخرة".. دعاوى قضائية يرفعها ترامب في الانتخابات الأمريكية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:37 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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لم تحسم نتيجة الانتخابات الأمريكية حتى الآن، لكن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، يشن هجومًا واسعًا على منافسه جو بايدن، مع اتهامات بالتزوير، حيث رفع دعاوى قضائية عديدة وطالب بإعادة فرز الأصوات.

ويرصد "الفجر"، تحركات الرئيس الجمهوري دونالد ترامب القضائية عقب انتهاء فترة الانتخابات الرئاسية.

تزوير الانتخابات 

لم تمر سويعات قليلة على غلق صناديق الاقتراع في الانتخابات الأمريكية، حتى اتهم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، بتزوير الانتخابات وإلحاق الضرر بنزاهتها.

دعاوى قضائية 

وأقامت الحملة الدعائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوى قضائية في جورجيا سعيا لوقف فرز الأصوات في الولاية.

وتملك ولاية جورجيا 16 صوتا في المجمع الانتخابي، وحال فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالولاية سيضمن الفوز بالانتخابات الأمريكية.

وتشن حملة ترامب هجوما قانونيا متعدد الجوانب في عدة ولايات حاسمة في أعقاب السباق في انتخابات الثالث من نوفمبر.

وطلبت حملة ترامب التدخل في قضية أمام المحكمة العليا الأميركية بشأن ما إذا كان ينبغي السماح لولاية بنسلفانيا، بقبول بطاقات الاقتراع التي تصل متأخرة.

وقالت حملته أيضا إنها ستطلب إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن، وأنها رفعت دعاوى قضائية في ميشيغان وبنسلفانيا سعيا لوقف فرز الأصوات، بحجة أن المسؤولين لم يسمحوا للمراقبين بدخول مواقع الفرز.

وتجرى الانتخابات الأمريكية، يوم الثلاثاء الأول من نوفمبر، حيث يتوجه الأمريكان إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مرشحهم المفضل.

ويحق للمواطنين الأمريكان، المشاركة في التصويت في الانتخابات لكل من يبلغ 18 عامًا أو أكثر.

لا ينتخب الرئيس الأمريكي بشكل مباشر من جمهور الناخبين الأمريكيين، بل يجري انتخابه عبر ما يعرف بالمجمع الانتخابي

وتحصل كل ولاية على عدد معين من أصوات المجمع الانتخابي بناءً على عدد سكانها، والعدد الإجمالي لأصوات المجمع الانتخابي هو 538 صوتًا، وبالتالي يكون الفائز هو المرشح الذي يفوز بـ 270 صوتًا أو أكثر.

وهناك طريقتان للتصويت في الولايات المتحدة، هما: الحضور الشخصي في مركز الاقتراع في يوم الانتخابات أو استخدام بطاقة الاقتراع البريدي. 

ويؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية رسميًا في 20 يناير في حفل تنصيب الرئيس وتسنمه مقاليد الرئاسة، والذي يقام على درجات مبنى الكابيتول (الكونغرس بمجلسيه) في العاصمة واشنطن.

وبعد الحفل، ينتقل الرئيس الجديد إلى البيت الأبيض لبدء دورة رئاسته التي تمتد لأربع سنوات.

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