استطلاع يصدم ترامب: 77 بالمائة من الناخبين اليهود صوتوا لبايدن
أجرت منظمة "جي ستريت"، استطلاعًا جديدًا، أظهر أن الناخبين اليهود في الولايات المتحدة صوتوا بغالبية ساحقة وصلت إلى 77% لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن، مقابل 21% للرئيس دونالد ترامب.
وكشفت منظمة "جي
ستريت"، أن نسبه تصويت اليهود لبايدن، هي بفارق كبير عن نسبة تصويتهم للمرشحة
الديمقراطية هيلاري كلينتون عام 2016 حيث منحوها 45% من الأصوات.
وأيد غالبية المصوتين
اليهود، في السباق نحو مقاعد مجلس الشيوخ والنواب، مرشحين ديمقراطيين بنسبة 78% مقابل
21% للجمهوريين.
وبحسب الاستطلاع
فان القضايا الرئيسية التي تهم الناخبين اليهود هي مكافحة فيروس كورونا (54%)، وتغير
المناخ (26%)، والتأمين الصحي (25%)، والاقتصاد (23%)، و5% من اليهود فقط أشاروا إلى
إسرائيل كأحد المواضيع الرئيسية التي تشغلهم، مقابل 9% في عام 2016.
وكان معد الاستطلاع
جيم جريستان، قال إن "انتخابات 2020 كثفت التوجهات داخل المجتمع اليهودي، والتي
اشتدت بعد أربع سنوات من ولاية رئيس كرهه الكثيرون منهم".
وأضاف جريستان:
"الناخبون اليهود يستمرون بغالبيتهم العظمي بتأييد المرشحين الديمقراطيين، والذين
يقومون بالمشاركة لدفع حل الدولتين والعودة للسياسة التي اتبعت خلال فترة أوباما مثل
إبرام الاتفاق النووي مع إيران".
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