استطلاع يصدم ترامب: 77 بالمائة من الناخبين اليهود صوتوا لبايدن

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:45 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أجرت منظمة "جي ستريت"، استطلاعًا جديدًا، أظهر أن الناخبين اليهود في الولايات المتحدة صوتوا بغالبية ساحقة وصلت إلى 77% لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن، مقابل 21% للرئيس دونالد ترامب.

 

وكشفت منظمة "جي ستريت"، أن نسبه تصويت اليهود لبايدن، هي بفارق كبير عن نسبة تصويتهم للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون عام 2016 حيث منحوها 45% من الأصوات.

 

وأيد غالبية المصوتين اليهود، في السباق نحو مقاعد مجلس الشيوخ والنواب، مرشحين ديمقراطيين بنسبة 78% مقابل 21% للجمهوريين.

 

وبحسب الاستطلاع فان القضايا الرئيسية التي تهم الناخبين اليهود هي مكافحة فيروس كورونا (54%)، وتغير المناخ (26%)، والتأمين الصحي (25%)، والاقتصاد (23%)، و5% من اليهود فقط أشاروا إلى إسرائيل كأحد المواضيع الرئيسية التي تشغلهم، مقابل 9% في عام 2016.

 

وكان معد الاستطلاع جيم جريستان، قال إن "انتخابات 2020 كثفت التوجهات داخل المجتمع اليهودي، والتي اشتدت بعد أربع سنوات من ولاية رئيس كرهه الكثيرون منهم".

 

وأضاف جريستان: "الناخبون اليهود يستمرون بغالبيتهم العظمي بتأييد المرشحين الديمقراطيين، والذين يقومون بالمشاركة لدفع حل الدولتين والعودة للسياسة التي اتبعت خلال فترة أوباما مثل إبرام الاتفاق النووي مع إيران".

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