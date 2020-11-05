الطب البيطري بقنا يضبط 197 كجم لحوم ودواجن غير صالحة

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ان مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين وفرع جهاز حماية المستهلك بقنا شنت حملة تفتيشية علي محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم بمركز نقادة أسفرت عن ضبط 197 كجم (لحوم – دواجن مجمدة – كبدة مجمدة – لحوم مصنعة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



