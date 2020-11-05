الطب البيطري بقنا يضبط 197 كجم لحوم ودواجن غير صالحة
الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:14 ص
بسام عبدالحميد
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صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ان مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين وفرع جهاز حماية المستهلك بقنا شنت حملة تفتيشية علي محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم بمركز نقادة أسفرت عن ضبط 197 كجم (لحوم – دواجن مجمدة – كبدة مجمدة – لحوم مصنعة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
واوضح الداودي انه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدا انه لن يسمح بأي تجاوزات او استغلال للمواطن القنائى، ووجه محافظ قنا باستمرار عمل الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.
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