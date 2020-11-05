هبوط اضطراري لطائرة عسكرية أجنبية في روسيا

هبطت طائرة نقل عسكرية من طراز C-130 تابعة لجمهورية بنغلاديش، بشكل اضطراري في مطار خاباروفسك في الشرق الأقصى الروسي.

وبحسب قناة REN TV الروسية، كان سبب الحادث، تعطل اثنين من المحركات الأربعة في الطائرة. وأشارت القناة، إلى عدم وقوع أية إصابات أو أضرار مادية بسبب الحادث.

وكانت طائرة لوكهيد سي -130 هيركوليز أمريكية الصنع، تستخدم عادة في قوات العمليات الخاصة للقفز بالمظلات من ارتفاعات منخفضة، أو للإنزال عند القيام بأعمال هجومية في عمق الأراضي المعادية وكذلك لأغراض الشحن والدعم الجوي.