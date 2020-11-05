الأرصاد: فرص لسقوط أمطار بالصعيد والعظمى في القاهرة 26 (فيديو)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الخميس، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة، وأن يكون الطقس معتدلًا في النهار على القاهرة والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية الغربية.





وتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يطون الطقس الرياح معتدلًا على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء مع تكون رياح نشيطة وقد تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وطقسًا معتدلًا على شمال وجنوب الصعيد مع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، على أن يطون الطقس باردًا في أغلب مناطق الجمهورية وهذا بيان بدرجات الحرارة:





القاهرة العظمى 26 والصغرى 18

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 21

مرسى مطروح العظمى 25 والصغرى 17

بورسعيد العظمى 26 والصغرى 21

دمياط العظمى 25 والصغرى 20

الإسماعيلية العظمى 27 والصغرى 18

السويس العظمى 26 والصغرى 19

العريش العظمى 29 والصغرى 20

طابا العظمى 24 والصغرى 23

سانت كاترين العظمى 18 والصغرى 10

شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 24

الغردقة العظمى 28 والصغرى 23

الفيوم العظمى 26 والصغرى 18

بني سويف العظمى 26 الصغرى 18





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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على موقعها الرسمي، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الخميس نهارًا





- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.





- طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة.





- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.





طقس الخميس ليلًا





- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.





- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالة، لطيف على جنوب سيناء.





- طقس بارد على شمال الصعيد.





- طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة (30%) على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.









- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ).





- أمطار متوسطة (60% تقريبًا) على بعص المناطق من السواحل الشمالية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بورسعيد- العريش).





الوصف الفني لخرائط الطقس:



