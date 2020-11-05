أسعار الدولار اليوم الخميس 5-11-2020 في جميع البنوك المصرية
الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:13 ص
الفجر الاقتصادي
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أفتتحت اسعار الدولار تعاملات اليوم الخميس 5-11-2020 على استقرا ر.
أسعار الدولار في جمبع البنوك المصرية اليوم الخميس 5-11-2020
ومع بداية التعاملات اليوم الخميس 5-11-2020 في البنوك المصرية، سجل سعر صرف الدولار في كلا من عودة والكويت الوطني وبنك اتش اس بي سي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول ومصر قيمة 15.67 للشراء و15.77 جنيه للبيع.
وفي بنك الاسكندرية، بنك CIB، وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات 15.66 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.
وحقق سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي سعر 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع
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