عضو مجلس إدارة الزمالك: هدف الرجاء ساهم فى عودة الأبيض

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:00 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الشوط الأول كان صعبًا للغاية بسبب قوة فريق الرجاء ورغبته فى تسجيل هدف بأى شكل من الأشكال.

وقال زادة فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "هدف الرجاء فى بداية الشوط الثاني كان سببًا فى انفجار لاعبي فريق الزمالك وقدموا مباراة عالمية خاصة من ناحية الأطراف أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو".
 
وأضاف: "لا يوجد أى مشاكل إدارية لدي نادي الزمالك، وكافة القرارات مطعون عليها فى المحاكم ونصرف المستحقات للاعبين، ولا يوجد شكوي من أى لاعب خلال الفترة الماضية".

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