سياسي أمريكي: ترامب يحاول سرقة الانتخابات والأمريكيون سيمنعوه

بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بأصوات ولاية ميتشجان الأمريكية، بات هو الأقرب للبيت الأبيض، ليكون أول رئيس يحطم الرقم القياسي لأكبر عدد مصوتين لمرشح رئاسي.





وحصد جو بايدن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية 69589840 صوتًا ما جعله يتفوق على رقم الرئيس السابق باراك أوباما الذي حصل على 69498516، وذلك في الوقت الذي تشير تقديرات وسائل إعلام إلى توسيع بايدن للفارق مع ترامب.





ومع عدم احتساب الملايين من الأصوات حتى الآن خصوصا التي وصلت عبر البريد العادي، فمن المحتمل أن يحطم كلا المرشحين الرقم القياسي لأوباما، الذي سجله في السباق أمام السناتور جون ماكين، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الإقبال الكبير على التسجيل المبكر للناخبين بسبب جائحة فيروس كورونا.





وعلى الرغم من إغلاق مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة أبوابها قبل ساعات، إلا أن الفائز بنتيجة الانتخابات الرئاسية لم يعرف بعد.





ويرجح المراقبون أن تأخر ظهور النتيجة رغم حسم الأصوات في معظم الولايات الأمريكية لانتشار جائحة كورونا، التي تسببت في وفاة ما يقرب من 229 ألفا في الولايات المتحدة.





وأوضح المحللون سبب آخر لتأخر ظهور النتائج، وهو طبيعة النظام الانتخابي في الولايات المتحدة، الذي لا يعتمد على إجمالي عدد أصوات الشعب، من أجل منح الفوز لمن يحصل على النسبة الأكبر من الأصوات.





إعلان من حملة بايدن

وأعلنت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، أن فرقها القانونية ستكون جاهزة إذا نفذ الرئيس دونالد ترمب تهديده بالذهاب إلى المحكمة في محاولة لوقف فرز الأصوات.





وقالت جين أومالي ديلون مديرة حملة بايدن الانتخابية في بيان "إذا نفذ الرئيس تهديده بالذهاب إلى المحكمة لمحاولة منع الفرز السليم للأصوات فلدينا فرق قانونية جاهزة للتصدي لهذا المسعى".





وجاءت تصريحات ديلون، بعد وقت قصير من اعلان دونالد ترمب أنه سيذهب إلى المحكمة العليات لحماية الفوز الذي قال إنه حققه في الانتخابات، إذ قال في كلمة من البيت الأبيض: "النتائج الليلة كانت كبيرة، ولكن هناك من يحاول تهميش من صوت لنا".





وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، روبرت ريتش إن ما يقوم به ترامب هو ي محاولة يائسة للغش في طريق عودته إلى البيت الأبيض وإسكات أولئك الذين لم يصوتوا لصالحه، فيحاول دونالد ترامب إعلان نفسه الفائز في انتخابات 2020.





وأكد أن ترامب لا يمكنه أن يدعي الفوز في الولايات، فهناك نظام ديمقراطي، يقرر فيه الناخبون الفائز في الانتخابات وليس المرشحين، مشيرا إلى أن الأمريكيين لن يتخلوا عن هذه المعركة حتى يتم فرز كل بطاقة اقتراع.



