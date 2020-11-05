عبدالمنعم سعيد: الولايات المتحدة تعاني الآن من أزمة مركبة

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، إن الولايات المتحدة تعاني من ازمة مركبة على كافية المستويات بسبب كورونا، والوضع الاقتصادي، والانقسام السياسي الشديد، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب حالة خاصة جدًا، وهناك حالة من العشق بينه وبين أنصاره، خسارته قد تؤدي إلى حالة من العنف.





وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "MBC مصر"، مساء الأربعاء، أن العقلاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي سيتوصلون مع بعضهم، خوفًا من حدوث سيناريوا العنف، على خليفة خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



