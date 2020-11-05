عبدالمنعم سعيد: الولايات المتحدة تعاني الآن من أزمة مركبة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:33 ص
عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، إن الولايات المتحدة تعاني من ازمة مركبة على كافية المستويات بسبب كورونا، والوضع الاقتصادي، والانقسام السياسي الشديد، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب حالة خاصة جدًا، وهناك حالة من العشق بينه وبين أنصاره، خسارته قد تؤدي إلى حالة من العنف. 

وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "MBC مصر"، مساء الأربعاء، أن العقلاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي سيتوصلون مع بعضهم، خوفًا من حدوث سيناريوا العنف، على خليفة خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

ولفت إلى أن الولايات المتحدة دفعت ثمن زيادة ديمقراطيتها التي تعني أنها تريد أن يشارك كل مواطن فيها، معقبًا: "سيستم الانتخابات تقريبًا مستحملش الاقبال الكثير على التصويت".

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