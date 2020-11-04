رانيا يوسف توجه رسالة عقب فوز الزمالك اليوم

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:47 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
هنأت الفنانة رانيا يوسف، الأهلي والزمالك للتأهل إلى بطولة أفريقيا وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


وقالت "يوسف" قائله: "مبروك النادي الاهلي والزمالك الوصول لنهائي دوري أبطال افريقيا، الكأس مصري".



يذكر أن الفنانة رانيا يوسف تألقت في فعاليات مهرجان الجونة وآثارت الجدل كالعادة من خلال ارتداء ابنتها نفس الفستان الذي هاجمها الجمهور بسببه في مهرجان الجونة لعام 2019.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونه مهرجان الجون الفنانه رانيا يوسف

أخبار تهمك

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ ساعة و نصف

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك "الشاحن في الفيشة"

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يُقرر التراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك السابق: هذا اللاعب أفضل مدافع فى مصر

منذ 35 دقيقة

بموت حرفيا.. نشوى مصطفى تستغيث بوزارة الصحة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عماد الدين أديب: أمريكا قد تصبح بلا رئيس وهذا خطر على العالم

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يزف بشرى سارة بشأن بقاء راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي يتمسك بشرطه الوحيد من أجل الرحيل

منذ ساعة و 27 دقيقة

خاص.. الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

رانيا يوسف vs مي عمر.. من هي نجمة الـ"ريد كاربت" في مهرجان الجونة السينمائي؟

بعد تصدرها ترند تويتر.. 5 إطلالات مثيرة لـ رانيا يوسف أثارت الجدل (صور)

بفستان جرئ..رانيا يوسف تفاجئ جمهورها في مهرجان الجونة السينمائي

"بفستان كب والكمامة"..بشرى تشعل مهرجان الجونة السينمائي (صور)

بكمامة أنيقة.. أروى جودة تتألق في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي

بين الإعجاب والنقد.. الجمهور ينقسم بسبب إطلاله رانيا يوسف في مهرجان الجونة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

05:26 م

عماد الدين أديب: أمريكا قد تصبح بلا رئيس وهذا خطر على العالم

12:50 ص

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

04:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه