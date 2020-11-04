رانيا يوسف توجه رسالة عقب فوز الزمالك اليوم









يذكر أن الفنانة رانيا يوسف تألقت في فعاليات مهرجان الجونة وآثارت الجدل كالعادة من خلال ارتداء ابنتها نفس الفستان الذي هاجمها الجمهور بسببه في مهرجان الجونة لعام 2019.

هنأت الفنانة رانيا يوسف، الأهلي والزمالك للتأهل إلى بطولة أفريقيا وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وقالت "يوسف" قائله: "مبروك النادي الاهلي والزمالك الوصول لنهائي دوري أبطال افريقيا، الكأس مصري".