أول تعليق من مدرب الزمالك بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا





أعرب مدحت عبد الهادي مدرب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن سعادته بتأهل الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربي.. مشيرا إلى أن لاعبي الزمالك كانوا رجالا طوال المباراة.





أضاف عبدالهادي عقب اللقاء، أن الزمالك نجح في الخروج من المباراة بهدفه وهو الصعود للنهائي الإفريقي موضحا أن المباراة كانت صعبة وأخذ اللقاء منحيات كثيرة خاصة أن هدف الرجاء جاء مباغتا ولكن رد فعل الزمالك واللاعبين كان أكثر من رائع.





وتابع مدرب الزمالك بأن الفريق منذ شهر فبراير وهو يقدم مستويات رائعة وهو الاحق باللقب، مقدما شكره لكل لاعبي الفريق وبشكل خاص العائدين من الاصابة مثل محمود الونش ومحمود علاء اللذان قدما أداء مميزا جدا، مشددا على أن مصطفي محمد لاعب رائع وهو نجم الكرة المصرية واعتبره مثل ابني ومازال لديه المزيد ليقدمه متوقعا ان ينال فرصة الاحتراف قريبا بشرط التركيز وعدم التشتت الذهني.





وفاز الزمالك على فريق الرجاء في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بثلاثة أهداف لهدف على استاد القاهرة، سجلها فرجاني ساسي مصطفى محمد "هدفين" ليواجه الأهلي في نهائي البطولة يوم 27 نوفمبر الحالي.



