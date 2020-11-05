عمادالدين حسين: جون بايدن لديه عقلية تفكر دائمًا ضد العرب

قال الكاتب عماد الدين أديب، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ينهي الصراع على الانتخابات إذا أعترف بالنتيجة إذا انهزم، ولكنه التوقعات تشير إلى عدم قيامه بهذا الامر، مشيرًا إلى أن ما يحدث في الانتخابات الامريكي، يشبه ما يحدث من نزاع على السلطة في دول العالم الثالث.





وتابع "أديب"، خلال حواره عبر الأقمار الصناعية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، ألمذاع على فضائية "MBCمصر"، مساء الأربعاء، أن العالم العربي عليه أن يُعد نفسه لتعامل مع جون بايدن إذا أصبح رئيسًا، خاصة أن مبادئه لا تتفق مع كل مصالح المنطقة، مشيرًا إلى أن احتمالية أن يكون "بايدين" رئيسًا لأمريكا هو الأرجح وفقًا للأرقام المتوفرة الآن





وأضاف أن جون بايدن سياسي أمريكي تقليدي، ولديه علاقات طيبة ومحترم وسط أقرانه، ولكنه ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الأمريكي، وكان نائبًا لأسوء رئيس أمريكي وهو باراك حسين أوباما الذي مول الكثير من عمليات الانقلاب في المنطقة تحت شعار الربيع العربي، وقام بغض البصر عما يحدث في سوريا، وسمح للتيار الشيعي السياسي أن يفعل ما يريد في المنطقة، لافتَا إلى أن "بايدن" لديها عقلية تفكر دائمًا ضد العرب



