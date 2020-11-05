مساعد وزير الخارجية الأسبق: لا يجب التخوف من فوز بايدن (فيديو)

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه لا يجب التخوف من فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة.





وأوضح "هريدي"، خلال استضافته في برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أنه ليس من المفترض أن تكون سياسات بايدن بصفته نائبا لأوباما قبل سنوات كالتي ستكون حال فوزه بالرئاسة.





وتوقع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن يكون لبايدن شخصية وسياسة مختلفة حال فوزه بالرئاسة بسبب عدة عوامل أبرزها أن الظروف في منطقة الشرق الأوسط ومصر تغيرت كما كانت عليه خلال فترة أوباما.





ولفت إلى أنه يجب إثارة تساؤل عن من سيكون وزير خارجية بادين وهو الأهم، حسب قوله.



