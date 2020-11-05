عماد الدين حسين: كورونا وأزمة فلويد وراء التأثير على ترامب (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الانتخابات الأمريكية شهدت لأول مرة تخطى عدد الأصوات المبكرة 100 مليون صوت.





وتابع حسين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «إعلان الفوز المبكر من قبل ترامب أمر خطير، وهناك حالة قلق»، مشيرا إلى أن فيروس كورونا وراء التأثير على شعبية ترامب كونه استهان بالأزمة في البداية، ثم معالجته السيئة لأزمة مقتل جورج فلويد.





وأشار إلى أن استطلاعات الرأي الأمريكية لم تكن صحيحة خلال انتخابات 2016، لافتا إلى أن معظم مراكز استطلاع الرأي ووسائل الإعلام تؤيد الديمقراطيين.





وتابع: «هناك مؤسسات عديدة في الولايات المتحدة تشارك القرارات مع الرئيس».



