عماد الدين حسين: كورونا وأزمة فلويد وراء التأثير على ترامب (فيديو)
الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:01 ص
أمنية فوزي
Advertisements
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الانتخابات الأمريكية شهدت لأول مرة تخطى عدد الأصوات المبكرة 100 مليون صوت.
وتابع حسين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «إعلان الفوز المبكر من قبل ترامب أمر خطير، وهناك حالة قلق»، مشيرا إلى أن فيروس كورونا وراء التأثير على شعبية ترامب كونه استهان بالأزمة في البداية، ثم معالجته السيئة لأزمة مقتل جورج فلويد.
وأشار إلى أن استطلاعات الرأي الأمريكية لم تكن صحيحة خلال انتخابات 2016، لافتا إلى أن معظم مراكز استطلاع الرأي ووسائل الإعلام تؤيد الديمقراطيين.
وتابع: «هناك مؤسسات عديدة في الولايات المتحدة تشارك القرارات مع الرئيس».
وبدأت المؤشرات الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، بين كلا من: الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن، في الظهور، وكانت تميل لصالح الأخير,
اتهم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، منافسيه الديمقراطيين بأنهم يحاولون سرقة الانتخابات.
وقال "ترامب"، في تصريحات نشرتها "سكاي نيوز عربية": "نحن متقدمون بقوة لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات، ولن نسمح لهم بسرقة الانتخابات، ولن نسمح لهم بالفوز".
من جانبه، قال المرشح الديمقراطي، جو بايدن: "نشعر بالثقة في الفوز، ولن أعلن أنا نتائج الانتخابات لكني متفائل من النتيجة النهائية، ونأمل في الفوز بولاية ميتشغان وبنسلفانيا، وقد لا نعرف نتيجة الانتخابات حتى صباح الأربعاء أو بعد ذلك".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا