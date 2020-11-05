عماد الدين أديب: أمريكا قد تصبح بلا رئيس وهذا خطر على العالم

قال الكاتب عماد الدين أديب، إن معركة الحشد والتعبئة للتصويت في الانتخابات الأمريكية، انتقلت إلى مرحلة النزاع القضائي، ووصل الأمر الآن إلى تقدم المحامين الذين يمثلون الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالطعن في نتائج انتخابات ولاية بنسلفانيا.





وتابع "أديب"، خلال حواره عبر الأقمار الصناعية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، ألمذاع على فضائية "MBC مصر"، مساء الأربعاء، أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الانتخابات ما زال غير واضحًا، مضيفًا أن الصراع القضائي قد ينتقل إلى الشارع الامريكي مما يؤثر على الاقتصاد، خاصة سعر صرف الدولار.



