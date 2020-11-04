موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020

ضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موعدا تاريخيًا مع نظيره الأهلي، في قمة مصرية خالصة في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في نسختها الحالية 2020.





وفاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء، مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل إلى دور النهائي برباعية مقابل هدف بمجموع لقائي الذهاب والعودة.





وكان الأهلي تأهل إلى دور نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطيه الوداد البيضاوي المغربي، بخماسية مقابل هدف، بمجموع لقائي الذهاب والعودة.





ويلاقي الزمالك غريمه التقليدي الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على الأراضي المصرية، على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.



