بعد واقعة طفل المرور.. نادي القضاة يوجه رسالة لرواد "التواصل الاجتماعي"

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:45 ص
نادي القضاة
نادي القضاة
هدير حمزة
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قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إنّ مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن أصدر بيانا يوم الأربعاء، استنكر فيه بأشد العبارات تمادي بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في اتخاذ واقعة الطفل نجل القاضي الفردية كذريعة للنيل من السلطة القضائية ورجالها الشرفاء. 

وأضاف "السيد"، أنّه برغم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وقيام والد الطفل بشكل غير مسبوق بتقديم الاعتذار لجموع الشعب المصري، وتأكيد مجلس إدارة نادي القضاة على إدانته لكافة تلك التصرفات والأفعال التي بدرت من نجله.

وتابع: "إذ يؤكد نادي قضاة مصر رفضه التام لاستمرار تلك الحملة الانتقائية التي تثير الكثير من الأحقاد والضغائن وتنشر ثقافة الكراهية بين أبناء الشعب الواحد وتسعى للنيل من سلطاته والتعدي على صون القضاء والتربص به".

وطالب نادي قضاة مصر جميع مؤسسات الدولة بالتصدي لهذه الهجمة الممنهجة لما تمثله من انتهاك لسيادة القانون وزعزعة لاستقرار الدولة المصرية، مؤكدًا أنّه لم ولن يتنازل عن دوره الرئيس في الحفاظ على صون القضاء وهيبة رجاله الذين يرسون دوما بأحكامهم قواعد العدالة وقيم الفضائل والأخلاق، وسيقوم ترسيخا لمبدأ سيادة القانون - الذي يجب أن يلتزم به الجميع - برصد وحصر كافة الاعتداءات الصارخة والخروقات السافرة وسيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

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