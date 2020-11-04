أول رد فعل من نجوم الزمالك بعد التأهل لنهائي إفريقيا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:23 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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احتفل لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك داخل غرفه خلع الملابس بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي.

وفاز الزمالك على فريق الرجاء في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بثلاثية لفرجاني ساسي مصطفى محمد "هدفين" ليواجه الأهلي في نهائي البطولة يوم 27 نوفمبر الحالي.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا غاليًا على الرجاء المغربي في مباراة الذهاب بالمغرب بهدف نظيف، حمل توقيع اللاعب المتألق أشرف بن شرقي.

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