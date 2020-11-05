أسعار الذهب اليوم الخميس 5-11-2020.. تذبذب عرضي بسعر المعدن الأصفر

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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تذبذب عرضة شهدته أسعار الذهب خلال تعاملات الأمس لتستقر في بداية التعاملات اليوم الخميس، مع ترقب اللحظات الحاسمة فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.


أسعار الذهب فى مصر:

سعر الجرام عيار 18 نحو 711 جنيهًا.

 وبلغ سعر عيار 21 830 جنيهًا .

 وسعر الجرام عيار 24 إلى 949 جنيهًا.

 وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6640 جنيهًا.


أسعار الذهب عالميًا:

ضغطت البورصة الأمريكية على أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، ليتراجع المعدن الأصفر.



وتأتي خسائر المعدن الأصفر مع مكاسب قوية للأسهم الأمريكية خلال التعاملات حيث ارتفع "داو جونز" بأكثر من 700 نقطة

وفي منافسة مشتعلة، تشير النتائج الأولية إلى تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب في أصوات المجمع الانتخابي.

 

ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة هذا الأسبوع.

وفي بيانات اقتصادية، أضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأقل من التوقعات، كما تباطأ نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 14.20 دولار إلى 1896.20 دولار للأوقية.

 

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.7 بالمائة ليفقد 12.80 دولار مسجلاً 1896.29 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 93.44.

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