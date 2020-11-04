المباراة تشتعل.. فرجاني ساسي يهز شباك الرجاء بهدف عالمي





جاء الهدف في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني، إثر تسديدة رائعة وقوية من فرجاني ساسي سكنت شباك أبو عمير حارس مرمي الرجاء البيضاوي المغربي الذي فشل في التصدي لها.





وكان مالانجو مهاجم الرجاء المغربي قد سجل هدف التقدم للرجاء في الدقيقة بعد تصويبة قوية تصطدم بعبد الله جمعة وتغير اتجاهها إلى داخل الشباك.

سجل الدولي التونسي فرجاني ساسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هدف التعادل لفريقه أمام الرجاء البيضاوي المغربي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.